У Тернополі подорожчають продукти? ВІДЕО

Здорожчання продуктів: на скільки зростуть ціни у Тернополі?

Здорожчання продуктів: на скільки зростуть ціни у Тернополі?Подорожчання продуктів. В Україні прогнозують чергове підвищення цін на м’ясо, хліб, яйця та молоко. І аргументують, – здорожчання, до прикладу, хліба пов'язане як з виплатою державою готівки пенсіонерам, так і з монетизацією субсидій. Експерти кажуть, підвищення не буде катастрофічним – ціна зросте на кілька відсотків. Чи чули про подорожчання на тернопільському ринку, далі у сюжеті.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 7 березня 2019 р.