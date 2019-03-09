У Тернополі подорожчають продукти? ВІДЕО

09/03/2019 0
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В Україні прогнозують чергове підвищення цін на м’ясо, хліб, яйця та молоко. І аргументують, – здорожчання, до прикладу, хліба пов’язане як з виплатою державою готівки пенсіонерам, так і з монетизацією субсидій.

Експерти кажуть, підвищення не буде катастрофічним – ціна зросте на кілька відсотків.

Чи чули про подорожчання на тернопільському ринку, у сюжеті телеканалу Тернопіль 1.

Здорожчання продуктів: на скільки зростуть ціни у Тернополі?

Здорожчання продуктів: на скільки зростуть ціни у Тернополі?Подорожчання продуктів. В Україні прогнозують чергове підвищення цін на м’ясо, хліб, яйця та молоко. І аргументують, – здорожчання, до прикладу, хліба пов'язане як з виплатою державою готівки пенсіонерам, так і з монетизацією субсидій. Експерти кажуть, підвищення не буде катастрофічним – ціна зросте на кілька відсотків. Чи чули про подорожчання на тернопільському ринку, далі у сюжеті.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 7 березня 2019 р.

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