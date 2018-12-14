У Тернополі подорожчає розміщення реклами

14/12/2018 Розмір тексту:

Оплату за розміщення зовнішньої реклами підняли у Тернополі. Умови встановлення рекламних конструкцій у місті та Вартість розташування на них реклами прописали у «Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Тернополі». Рішення про затвердження такого порядку прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Управлінням підготовлено новий документ, – розповів Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. – Попередній був затверджений ще в лютому 2012 року. Зараз настала черга внести зміни і правки в документ і прийняти його у новій редакції. Основні зміни – це те, що прийом документів і видача дозволів на встановлення рекламних конструкцій відбувається через ЦНАП. Раніше вони тільки приймали документи, а дозволи видавали в управлінні. Дозвіл видається упродовж 25 робочих днів – це вимоги регуляторної політики. Ми дещо змінили зони для розміщення рекламних конструкцій. Враховуючи те, що місто змінилося, зроблені ремонтні роботи, ми розширили першу історичну зону для того, щоб не засмічувати її додатковою рекламою. Також збільшується плата за тимчасове користування місцем розташування реклами. Залежно від зони вона зросла на 85-90%. Ми не піднімали плату з лютого 2012 року і по-новому розрахували відповідні коефіцієнти. Наприклад, коефіцієнт оцінки землі зріс за цей час приблизно на 90%, середня зарплата зросла на 230%, збільшились інфляційні, виробничі процеси тому є потреба у збільшенні оплати за розміщення зовнішньої реклами.

Відповідно до Порядку, який діяв раніше, усі біг-борди у темну пору доби мають бути освітлені. Та не всі власники рекламних площин дотримуються цього. Тому міський голова Сергій Надал дав доручення провести інвентаризацію бордів у першій та другій зонах їх розміщення, і керівнику управління надати пропозиції щодо тих, які не освітлені, що з ними робити: демонтувати чи дати час на встановлення освітлення. Також працівники управління стратегічного розвитку спільно з муніципальною поліцією мають перевірити розміщення зовнішньої реклами на двоарковому мості і демонтувати ту, яка встановлена незаконно.

У рішенні, яке прийняли на виконкомі зазначено, що воно набирає чинності з першого січня 2019 року.

Ольга Трач

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