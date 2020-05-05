“Карантин для тварин” – таку акцію організовують зоозахисники у Тернополі. Вони закликають жителів міста переглянути свої побутові речі та віддати деякі з них на потреби безпритульних тварин.

Під час карантину масові благодійні акції стали неможливими, – каже зоозахисниця Алла Ляпандра. А бездомні тварини все ж потребують їжі та іншої допомоги. “Маємо ідею-прохання із рубрики “Карантин для тварин”. Доки ми всі вимушено більше часу проводимо вдома, ніж зазвичай, просимо усіх небайдужих зробити добру справу, а саме переглянути свої побутові речі: сувеніри, посуд, книги, картини, побутові електроприлади, біжутерія, іграшки, та одяг і взуття. Можливо щось вже стало вам непотрібним, але може принести користь безпритульним тваринам. Адже ми не втрачаємо надію, що вже зовсім скоро ми зможемо повернутись до звичного життя та будем мати можливість проводити наші благодійні акції: благодійний гаражний розпродаж та благодійна барахолка, яких нам на разі так бракує”.

На утриманні у тернопільських зоозахисників — десятки безпритульних тварин. Охочим дати їм дім, або ж допомогти їжею можна звертатися на телефоном: 068 445 24 46.

Софія Романська

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