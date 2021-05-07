Для забезпечення належного санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, щороку у паркових та відпочинкових зонах Тернополя, а також на територіях дитячих садочків і прибудинкових територіях проводяться заходи зі знищення іксодових кліщів.

Зважаючи на погодні умови, у цьому році такі акарицидні заходи триватимуть в місті з травня до жовтня.

На території закладів дошкільної освіти Тернополя, зокрема, виконуватимуться роботи з проріджування дерев і кущів, скошування низькорослої рослинності та дезінсекції. Для проведення дератизаційних і акарицидних заходів на території тернопільських садочків у 2021 році, укладено договір з комунальним підприємство «Профілактична дезінфекція».

У тернопільських парках заходи зі знищення іксодових кліщів розпочнуться з середини травня.