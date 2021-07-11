7 липня відбулася перша реєстрація шлюбу на даху в приміщення Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса, яке розташовано за адресою: м. Тернопіль, вул. Миру, 6.

Унікальне місце, з якого відкривається неповторний краєвид глибокого і спокійного Тернопільського ставу та лазурного небокраю з матово-медовим заходом сонця.

Перевагою, однозначно, є велика кількість простору та незвичність цієї локації.

Державна реєстрація шлюбу, обряд заручин, ювілейне весілля на висоті пташиного польоту – це про легкість та свободу для таких важливих та цінних подій, це можливість бути собою, залишити турботи і насолоджуватись моментом тут і зараз.

Лише протягом першого півріччя 2021 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану Тернопільської області складено 2121 актовий запис про шлюб та водночас в рамках реалізації пілотного проєкту «Шлюб за добу»­ – 437, пишуть Тернополяни.