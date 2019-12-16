До 10 січня 2020 року практично у всіх мікрорайонах міста тернополяни матимуть можливість придбати ялинки.
Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Торгівля ялинками у Тернополі здійснюється за адресами:
– вул. 15 Квітня (біля буд. №23);
– бульвар С. Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»);
– вул. Київська (біля будинку побуту);
– проспект Злуки (біля буд. №1);
– вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);
– вул. Гетьмана І.Мазепи (майданчик біля буд. №2);
– перехрестя вулиць Миру – Дружби;
– вул. Карпенка (біля магазину «АТБ – маркет»);
– вул. С.Будного (біля магазину «АТБ – маркет»);
– вул. Генерала Шухевича (навпроти буд. №24);
– проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);
– перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури;
– вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»);
– вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);
– вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»).
Торгівля ялинками здійснюватиметься за наявності документа про походження продукції, угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.