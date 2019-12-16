До 10 січня 2020 року практично у всіх мікрорайонах міста тернополяни матимуть можливість придбати ялинки.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Торгівля ялинками у Тернополі здійснюється за адресами:

– вул. 15 Квітня (біля буд. №23);

– бульвар С. Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»);

– вул. Київська (біля будинку побуту);

– проспект Злуки (біля буд. №1);

– вул. Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);

– вул. Гетьмана І.Мазепи (майданчик біля буд. №2);

– перехрестя вулиць Миру – Дружби;

– вул. Карпенка (біля магазину «АТБ – маркет»);

– вул. С.Будного (біля магазину «АТБ – маркет»);

– вул. Генерала Шухевича (навпроти буд. №24);

– проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

– перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури;

– вул. Слівенська (біля магазину «Прогрес»);

– вул. Бродівська (площадка біля верхнього тунелю);

– вул. Живова (біля ТЦ «Орнава»).

Торгівля ялинками здійснюватиметься за наявності документа про походження продукції, угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.