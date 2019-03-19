Правоохоронці Тернопільського відділу поліції задокументували повідомлення про пошкодження сіті-лайтів із зображенням одного із кандидатів на пост Президента.

Заява про подію надійшла до працівників поліції у вівторок, 19 березня від мешканця обласного центру. Він зазначив, що виявив на вулиці Коновальця розбиті рекламні щити з передвиборчою агітацією.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст.296 ККУ «Хуліганство», повідомляють в Головному управлінні Нацполіції. Наразі поліція встановлює причетних до скоєння злочину.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до територіальних підрозділів Нацполіції Тернопільщини надійшло 96 повідомлень, пов’язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. Правоохоронці склали 31 адмінпротокол та розпочали одне кримінальне провадження.