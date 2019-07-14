Грузин Ніко Аміргулашвілі, який проживає у Литві, взявся пройти дві тисячі кілометрів, щоб налагодити дружні стосунки між громадянами Литви та Грузії. Проект свій назвав «Building Bride: Vilnius-Tbilisi».

Маршрут його подорожі проходить через чотири держави: Литву, Польщу, Україну та Грузію. 13 липня мандрівник завітав до Тернополя.

– Ідея мого проекту – побудувати символічний міст між Литвою і Грузією, оскільки мої батьки грузини, які переїхали до Литви, – розповів під час прес-конференції Ніко Аміргулашвілі. – Йдеться про налагодження дружніх відносини з громадянами інших країн, не тільки тих, через які я проходжу, а взагалі зі всіма, кого зустрічаю на шляху. Багато хто допомагає мені зі спорядженням, надає іншу допомогу. Я відчуваю дружнє ставлення людей і саме це є метою подорожі – відносини і стосунки, які треба будувати. Це є міст між країнами, який можливо побудувати кожному, не обов’язково, як я, йти 2000 кілометрів, можна у свій спосіб це зробити. Впродовж усієї подорожі я вражений прихильністю влади, оточуючих та всіх людей на моєму шляху. Я вже пройшов 990 кілометрів, 14 липня планую, що пройдена відстань сягне поза 1000 кілометрів, і залишиться пройти ще тисячу кілометрів до кінцевої точки призначення – Тбілісі. На даний момент я почуваю себе дуже добре, сповнений енергії і сил, і готовий продовжувати подорож.

Свою подорож Ніко Аміргулашвілі розпочав 9 червня у Вільнюсі, і планує завершити її у Тбілісі 25 серпня. Всього вона займе 80 днів. Ідея такої мандрівки у нього виникла в лютому цього року і він одразу ж почав готуватися до неї. У цій справі йому допомагали 26 компаній різного плану, надавали консультації та спорядження: одяг, взуття, наплічник та все необхідне для пішої подорожі. У населених пунктах, які він проходить, затримується не більше, ніж на день. Виключенням є великі міста, де є що подивитися. З того маршруту, який він пройшов, найбільше Ніко сподобалися Люблін і Львів. З Тернополя він піде до Хмельницького, потім відвідає Вінницю і вирушить до Одеси. Це буде його остання зупинка в Україні, де він планує сісти на паром до Батумі, а звідти помандрує до столиці Грузії.

Ольга Трач

Фото із сторінки Ніко Аміргулашвілі у фейсбуці