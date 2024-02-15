Перша леді України Олена Зеленська ознайомилася із роботою Центру досконалості, який нещодавно відкрили на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Минулого року Міністерство охорони здоров’я України створило такі центри на базі найбільш прогресивних реабілітаційних відділень України, щоб акумулювати найкращий досвід із відновлення ветеранів та цивільних.

До переліку перших шести таких центрів потрапило й нейрореабілітаційне відділення КНП “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” ТОР

Тут комплексно лікують ураження нервової системи та опорно-рухового апарату. 50–60% пацієнтів долають інсульти, 20–30% – відновлюються після спінальних травм, зокрема, завданих війною.

Перша леді разом з міністром охорони здоровʼя Віктор Ляшко пройшла маршрутом пацієнта – подивилася, як і яку допомогу він отримує на всіх етапах лікування: від діагностики та інтенсивної терапії до реабілітації в Центрі досконалості.

“Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня – один із тих українських медзакладів, який уже став учасником медичного партнерства – «побратимства» між нашими й іноземними лікарнями, укладеного на третьому Саміті Перших леді та джентльменів торік у вересні за ініціативи МОЗ”, – зазначила перша леді.

Партнерами лікарні стали Група психіатричних та неврологічних лікарень Парижа (Франція) та Університетська клініка психіатрії Скопʼє (Північна Македонія). Тепер можуть ділитися досвідом не лише європейські заклади, бо наші фахівці вже мають унікальні напрацювання з допомоги людям, яких поранила війна.