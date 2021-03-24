У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 33 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. 5 пацієнтів використовують кисневу підтримку.

За словами лікарів, останнім часом побільшало хворих у важкому стані навіть серед дитячого населення.

Кількість місць для хворих на COVID-19 у дитячій лікарні з кожним днем збільшується. Загалом у лікувальному закладі розгорнуто 56 ліжок, більше половини з них заповнено хворими. Лікарі наголошують на важливості вчасного звернення за медичною допомогою. Це дозволить не допустити важких форм.

“Важливо посилити ранні звернення пацієнтів до лікаря. Раннє звертання допомагає вберегти в переходження у середню і важку форму коронавірусу. На сьогодні ми достатньо забезпечені засобами індивідуального захисту. Персоналу у нас також достатньо, ми можемо залучати фахівців з тих підрозділів, які поки незадіяні”, – зазначив директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович.

За словами лікарів, коронавірус, який поширюється нині на Тернопільщині, сильніший. Він частіше вражає дітей і молодь та призводить до складних форм. Відтак жителів краю просять не зволікати та вчасно звертатися за медичною допомогою.