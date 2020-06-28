У Тернополі побільшало бігунів. Учасники легкоатлетичного клубу “Runday” припускають, що до активності містян спонукає карантин.

Тернополянин Ігор Марченко займатися бігом почав весною. Таким чином чоловік намагається позбутися зайвої ваги. “Майже три місяці сиділи з дружиною на карантині і трохи наїли зайвих кілограмів. Тепер взялися бігати. Результату щодо ваги наразі нема, але стан здоров’я покращився, тренується серце, організм стає витривалішим, та й енергії більшає. Зараз в місті розваг небагато, а біг — це чудова альтернатива”.

Щотижня у свої ряди запрошують учасники бігового клубу “Runday”. Вони організовують суботні тренування біля ставу, які відкриті для всіх охочих. “Сонячна субота і традиційні 5 кілометрів. Кожного разу бачимо все більше бігунів. Пам‘ятайте, “Runday” – це не тільки біг. Це весела та цікава компанія, це можливість дізнатись багато нового та корисного, можливість поспілкуватись з відомими бігунами Тернополя і не тільки. А ще віднедавна, у нас з‘явилась хороша традиція після забігу: чай, кава та ціла торба смаколиків!🤩 І все це на свіжому повітрі”.

Суботнім пробіжкам навколо ставу передує традиційна розминка, яку проводять професійні інструктори.

Софія Романська