Мільйонні збитки має комунальне підприємств «Тернопільелектротранс». Для повноцінної роботу у 2021 році йому не вистачає 75 мільйонів гривень. Така ситуація склалася через протиепідемічні вимоги щодо перевезення пасажирів у громадському транспорті.

Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету міськради під час погодження фінансового плану КП «Тернопільелектротранс».

– Згідно поданих пропозицій підприємства його доходи на 2021 рік склали 147 мільйонів 216 тисяч гривень, витрати – 222 мільйони 300 тисяч, – прокоментував Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж і зв’язку. – Збитки становлять 75 мільйонів гривень. Це пояснюється тим, що є обмеження, які введені Кабміном щодо перевезення пасажирів: перевозити людей тільки у тій кількості, скільки є сидячих місць. У зв’язку з цим навіть планова теоретична виручка підприємства втричі менша від тієї, яка могла би бути при відсутності вказаних обмежень. Також є збільшення витрат пов’язаних із підвищенням мінімальної зарплати, зростанням вартості електроенергії, дизпалива, газу тощо.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що виконком не може затвердити збитковий фінансовий план підприємства і попросив керівника подати свої пропозиції щодо вирішення проблеми.

– Минулого року ми скоротили 30 осіб, зараз подано до скорочення ще 20 осіб – це вже 50 одиниць робочої сили, – каже Андрій Мастюх, директор КП «Тернопільелектротранс». – Також розробляємо можливість відходу від використання роботи кондуктора. Але це потребує ряду заходів: запровадити тільки безготівкову вартість проїзду, забезпечити весь рухомий склад безконтактними стаціонарними валідаторами. У такому випадку за оплатою проїзду слідкуватимуть контролери. На сьогодні є 10 контролерів, плануємо збільшити їх кількість до 20 осіб.

Після обговорення, взявши до уваги пропозиції директора підприємства, фінансовий план КП «Тернопільелектротранс» погодили.