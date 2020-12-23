У Тернополі планують підвести кисень до 80% ліжок, призначених для хворих на коронавірус

У тернопільських лікарнях 80% ліжкового фонду, передбаченого для хворих на коронавірус, буде забезпечено кисневою подачею.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. В окремих лікувальних закладах наразі тривають роботи з підведення кисню.

Кисень необхідний при лікуванні важких форм коронавірусу, щоб не допустити тривалої гіпоксії, – кажуть лікарі. Оскільки це провокує каскад патологічних реакцій, які посилюють набряк легень, сприяють запальному процесу і тромбоутворенню.

“У лікарні швидкої допомоги на сьогоднішній день функціонує 38 кисневих точок, які повністю працюють. Також в закладі є 27 кисневих концентраторів, планується ще поставка 22 кисневих концентраторів. У міській комунальній лікарні №3 вже є підведено 82 кисневі точки. Наразі функціонує 8, в закладі є 31 кисневий концентратор, планується додаткове придбання 30 концентраторів. Зокрема, проводилися такі роботи підрядною організацією у міській лікарні №2. Там планується ще додатково провести 40 кисневих точок. Проводиться робота по підведенню кисневих точок по всіх лікувальних закладах. Таким чином ті ліжка, які передбачені для хворих на COVID-19, будуть забезпечені на 80% подачею кисню”, – розповів Василь Даньчак.

Додамо, у лікарях Тернополя для хворих на коронавірус розгорнуто 310 ліжкомісць. Третя міська лікарня працює як госпіталь для хворих на COVID-19.