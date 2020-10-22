Пропозиції щодо вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури Тернополя розробили фахівці. Результат їхньої роботи презентували нещодавно у міській раді.

Проектанти подали перелік перспективних об’єктів модернізації інженерно-транспортної інфраструктури міста із 68 пунктів.

– Пропозиції розробляла робоча група, до складу якої увійшли не тільки наші працівники, а й представники поліції, відділу технічного нагляду та управлінь міськради, – розповів Юрій Терешко, заступник директора проектної організації ТОВ «НТ Дорбудпроект». – Всього є 68 об’єктів, які треба реалізувати, щоб покращити ситуацію. Це облаштування тимчасових стоянок для автомобілів, щоб зменшити затори, покращення перехресть, додаткові смуги руху, перебудова перехресть, будівництво доріг тощо. Наприклад, пропонуємо зробити нову дорогу на вулиці Смакули у мікрорайоні «Північний». Вона з’єднає вулицю Київську з проспектом Злуки і розвантажить вулицю Тарнавського. На одній із найбільш завантаженій транспортній розв’язці – 15 Квітня-Купчинського- Злуки –пропонуємо влаштувати відокремлену правоповоротну та лівоповоротну смуги, що зменшить затори на магістральних вулицях, та влаштувати острівці безпеки на пішохідних переходах.

Міський голова відзначив, що для того, щоб реалізувати всі запропоновані об’єкти необхідно не один рік. Але розробникам необхідно визначити ті пропозиції, які зараз найважливіші, і покращать ситуацію на дорогах міста. І при формуванні бюджету на наступний рік можна буде передбачити кошти для їх реалізації. Тернополяни можуть долучитися до обговорення запропонованих експертами змін та до 1 листопада подавати власні пропозиції і зауваження через Google-форму. Усі об’єкти модернізації інженерно-транспортної інфраструктури Тернополя можна переглянути ТУТ.