Акцію протесту влаштували тернополяни під «білим домом». Вони вимагали відставки міністра освіти Сергія Шкарлета, а також відстоювали ЗНО з української мови та літератури, яке у наступному році планують розділити.

Під облдержадміністрацією зібралися представники громадських організації та керівники навчальних закладів. Вони підготували звернення до міністерства освіти. Документ підписали близько півсотні протестувальників.

«Ми зібралися тут у День писемності, щоб сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не можна розділяти. Не варто ігнорувати українську літературу, її мають знати наші діти. Література має бути у ЗНО», – наголосив співорганізатор акції Олександр Смик.

Учасники акції звернулися до міністерства освіти з вимогами відставки міністра Шкарлета, а також повернення української літератури до переліку обов’язкового ЗНО.