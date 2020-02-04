“Зупинімо наркоторговців разом”, “Стоп наркотик”, “Справедливий суд торговцям смертю”. З такими плакатами 80 тернополян мітингують біля міськрайонного суду.

Про це “Новинам” Суспільного повідомив поліцейський Сергій Вишовський.

Вони виступають за те, щоб наркоторговців, яких затримали в Тернополі в січні, не випускали під заставу.

Поліцейські затримали 20-го січня 11-тьох тернополян за продаж наркотиків. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочиності поліції області Михайло Димида.

Четверо тернополян, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, внесли застави. Про це розповів прокурор Тернопільської міської прокуратури Юрій Напастюк. За його словами, суми застав для двох з них становили 168 тисяч 160 гривень, для інших двох – 63 тисячі 60 гривень.

23-го січня в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві “Сонячний”, під час яких затримали групу з 9-ти осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. За його словами, наркотики група отримувала від організатора – 35-річного тернополянина.У день збували наркотики на суму від 25 до 50 тисяч гривень.

Під заставу жоден з підозрюваних не вийшов. Сімом з них обрали запобіжний захід – тримання під вартою, двом – домашній арешт.

Суд визначив суму застави від чотирьохсот тисяч до одного мільйона п’ятдесят однієї тисячі гривень. Понад мільйон гривень застави – для організатора.

Цим підозрюваним інкримінують по дві статті кримінального кодексу України – 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув’язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна.

Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345 – Погроза або насильство щодо правоохоронця, – розповів Юрій Барабан. Ця стаття передбачає 5 років ув’язнення.