У Тернополі підпільно виготовляли коньяк і горілку, які продавали у 300 крамницях Львова

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв у Тернополі. Контрафакт продавали через торгову мережу, що налічує понад 300 магазинів.

Слідство встановило складські приміщення з горілкою та коньяком. Лікеро-горілчані вироби доставлялися до одного з підприємств Львова, яке розповсюджувало підроблені алкогольні напої через магазини роздрібної торгівлі.

Під час обшуків на складах у Тернополі детективи Теруправління вилучили близько 61 тис. літрів рідини із запахом спирту та лінію для виготовлення алкоголю.

Водночас на території підприємства у Львівській області правоохоронці вилучили понад 46 тис. літрів контрафактного алкоголю, металеві ємності, тару, резервуари, палети з етикетками, коробки для пакування алкогольних виробів та фінансово-господарські документи.

Рішенням Личаківського районного суду м. Львова на вилучене майно, вартістю понад 26 млн грн, накладено арешт.

Наразі тривають експертизи, проводиться аналіз вилученої документації підприємства, встановлюється повне коло причетних до схеми осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв) проводять детективи ТУ БЕБ у Львівській області, процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.