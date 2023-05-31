30 травня на Новому Світі у Тернополі неповнолітній хлопець, перебуваючи на даху вагону електропотягу, котрий знаходився на колії вагонного депо, отримав ураження електричним струмом та впав.

Бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги потерпілому надано долікарську допомогу та в подальшому з діагнозом «Ураження електричним струмом, термічні опіки І-ІІ ступенів тулуба, кінцівок, голови, ЗЧМТ, струс головного мозку, забійна рана потилиці» госпіталізовано в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

“На жаль, діти і підлітки піддають себе величезній небезпеці, коли піднімаються на вагони, локомотиви, огорожі, мости та інші залізничні об’єкти заради фотографії.

Залізничники вкотре попереджають, що напруга контактної мережі – 27,5 Кв. При наближенні до проводу контактної мережі ближче ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і дротом та завдати електротравму з важкими наслідками для здоров’я.

Об’єкти залізничної інфраструктури не місце для розваг.

Рятувальники звертаються до батьків: не залишайте дітей без нагляду! Тим паче, що зовсім скоро розпочинаються літні канікули. Дбайте про безпеку своїх дітей!”, – наголошують у ДСНС.