У Тернополі підлітки обікрали крамницю

26/02/2019 0
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Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції двом жителям обласного центру.

На лінію «102» надійшло повідомлення від керуючої магазину одягу, що в торговельно-розважальному центрі. Жінка розповіла, що переглядаючи записи з камер відеоспостереження вона помітила, як двоє підлітків викрали з прилавку пару спортивного взуття.

Поліцейські встановили, що протиправне вчинили місцеві мешканці 2006 років народження. У скоєному вони зізналися.

Дії тернополян кваліфікували за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка».

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