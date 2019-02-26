У Тернополі підлітки обікрали крамницю

26/02/2019 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції двом жителям обласного центру.

На лінію «102» надійшло повідомлення від керуючої магазину одягу, що в торговельно-розважальному центрі. Жінка розповіла, що переглядаючи записи з камер відеоспостереження вона помітила, як двоє підлітків викрали з прилавку пару спортивного взуття.

Поліцейські встановили, що протиправне вчинили місцеві мешканці 2006 років народження. У скоєному вони зізналися.

Дії тернополян кваліфікували за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка».