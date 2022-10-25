Піротехніками ДСНС знищено два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

24 жовтня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління знищено в безпечному місці два артилерійські снаряди, калібром 122 мм і 76 мм, часів Другої світової війни, виявлені цього ж дня в с. Сухостав Копичинецької територіальної громади Чортківського району на території приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт та в м. Тернопіль на вул. Лозовецька під автомобільним мостом.