Фінансової грамотності навчають дітей у літньому таборі, який організовують у Тернополі. Заняття для малечі проводять у рамках освітнього проекту від школи фінансового успіху “Rich&Happy”.

На літньому таборі “Rich&Happy” діти в ігровій формі вивчають складні теми та пізнають себе як особистостей.

“Цієї суботи працювали над темою “Емоції”. Відчувати, розуміти себе, інших, розрізняти стан, в якому перебуваємо ми самі та оточуючі — навички, які потрібні людям незалежно, від того, яку вони виберуть професію в майбутньому. Бо це ті знання, які можуть зробити людину щасливою, вміти ефективно комунікувати в родині, з друзями та колегами по роботі. Цього не навчишся за один раз — потрібне тренування з хорошим тренером. А ще важливо, щоб батьки теж працювали над собою. Хочемо того чи ні, але зараз такий час, що вчитися потрібно все життя, якщо хочете, звісно, бути авторитетом для своїх дітей”, – каже співорганізаторка табору Наталія Орищак.

Додамо, дитячий табір “Rich&Happy” триває протягом літа. П’ята зміна стартує з серпня.