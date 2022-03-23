У Тернополі під час комендантської години зупинили автомобіль з озброєними чоловіками. ФОТО

Вчора близько першої години ночі на вулиці 15-го Квітня патрульні інспектори помітили транспортний засіб Ataman, який перевозив пасажирів у період комендантської години.

Поліцейські зупинили його та з’ясували, що в салоні авто перебувають чоловіки з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Більше того, чоловіки мали предмети, схожі на зброю та боєприпаси до неї. При цьому відповідних дозвільних документів у них не було.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Зброю у чоловіків вилучили. З’ясовують обставини цієї події.