У Тернополі під час комендантської години спіймали водія “під кайфом” і з пакетом “трави”

Тернопільські патрульні виявили водія, який мав при собі, ймовірно, наркотичні речовини.

Учора, близько опівночі, під час патрулювання на вулиці Зеленій, інспектори зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив ПДР та перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Поліцейські поспілкувалися з водієм та виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній погодився.

Окрім того, під час спілкування з патрульними водій помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях. Відповідно до закону, охоронці порядку провели поверхневу перевірку та виявили у громадянина речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну.

Інспектори повідомили про подію слідчо-оперативну групу, склали на водія відповідні адмінматеріали та доставили його до медичного закладу для встановлення факту вживання наркотичних засобів. Якщо результат медичного дослідження виявиться позитивним, то чоловіка буде притягнути до відповідальності за ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем в стані наркотичного сп’яніння) КУпАП.