У міській раді створили робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення у сфері готельного господарства та встановлення реальних обсягів туристичного збору.

До неї увійшли семеро представників сере яких парцівники управлінь міськради, державної податкової служби та муніципальної інспекції. Розпорядження про створення такої групи міський голова Сергій Надал підписав 9 серпня.

У документі зазначено, що робоча група має вжити вичерпних заходів щодо виявлення фактів нелегальної виплати заробітної плати і «тіньової» зайнятості населення та їх подальшої легалізації та встановити реальні обсяги туристичних зборів на території Тернопільської міської територіальної громади. Для цього вони мають провести відповідні заходи контролю щодо виявлених фактів порушення чинного законодавства. Про результати своєї роботи їм необхідно інформувати міського голову до 23серпня 2021 року.

У Тернополі є більше 20 закладів готельного господарства. Готелі також є у Петриках, Великих Гаях і Смиківцях.