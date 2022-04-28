На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі з фури вивантажують велику кількість гуманітарної допомоги. Правоохоронці відреагували на виклик.

Як розповів під час брифінгу начальник ГУНП в Тернопільської області Олександр Богомол, було встановлено, що благодійний фонд «Shelter Ternopil» завіз на територію області більше 10 тонн кормів для тварин та іншу гуманітарну допомогу.

Правоохоронці оглянули склади, звернулися на митницю щодо законності ввезення гуманітарного вантажу.

Після перевірки правоохоронців адміністрація фонду повідомила адреси, де можна безкоштовно отримати корми для тварин: на вул. Будного, 12 та вул. Шептицького, 4б. Отримати допомогу можуть переселенці, котрі мають котів чи собак, а також організації, які опікуються тваринами.