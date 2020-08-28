У тернопільських маршрутках і тролейбусах можна заповнювати лише половину місць, визначених для сидіння. Така вимога помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Стежить за виконанням цього обмеження поліція.

“Згідно з протоколом Тернопіль — у помаранчевій зоні. Діє вимога щодо заповнення лише 50% місць для сидіння. Поліцейські стежитимуть за дотриманням цього правила. У разі порушення — будуть складені адміністративні протоколи”, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Обов’язковим у громадському транспорті залишається масковий режим, а також дистанція між пасажирами. Відповідальні за виконанням вимог — водії.

“Транспорт працює у штатному режимі з дотриманням протиепідемічних заходів. Додатково зібрали і попередили перевізників про більш суворе, і більш якісне дотримання всіх заходів, передбачених постановою Кабміну. Регулярно проводиться дезінфекція”, – зазначає начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук.

Додамо, один із водіїв автобуса у Тернополі отримав 17 тис. грн. штрафу через перевищення допустимої кількості пасажирів. Відповідне рішення прийняв Тернопільський міськрайонний суд.

Софія Романська