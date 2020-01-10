На виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» провело перерахунок плати за фактично відпущену теплову енергію, надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для cпоживачів категорій «населення» та «управителі багатоквартирних будинків» за жовтень, листопад та грудень 2019 року.

Як повідомляють в підприємстві, перерахунок плати проводили за діючими тарифами відповідно до встановленого законом порядку та зі застосуванням коригуючого коефіцієнту для врахування фактичної ціни природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), ціни електричної енергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі і розподілу електричної енергії), тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, екологічного податку у кожному з вказаних розрахункових періодів.

Як результат, нарахування за послугу з централізованого опалення за жовтень-грудень 2019 року зменшились на 20,1 відсотків.

Детальніше про проведений перерахунок Споживачі можуть дізнатися через особистий кабінет на сайті підприємства, або при отриманні рахунків.

За умови відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів.

У «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять тернополян і надалі проводити оплати до 20 числа поточного місяця, як це передбачено типовим договором.