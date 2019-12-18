Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про проведення перерахунку платіжок жителям громади за теплопостачання та гаряче водопостачання у зв’язку зі зниженням ціни на газ для виробництва теплової енергії, зміни цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення.

Як ідеться в документі, перерахунок буде здійснений за жовтень, листопад та грудень. За ці місяці суми нарахувань стануть менші, відтак тернополяни зможуть зекономити кошти.

При відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів. У випадку, якщо в споживачів є заборгованість, то сума перерахунку їм зарахується в рахунок погашення існуючої заборгованості.

Перерахунок платіжок КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» проведе автоматично, тому мешканцям не потрібно додатково нікуди звертатися.