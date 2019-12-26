У Тернополі на вулиці Руській (поблизу перехрестя вулиць Коперника та Січових Стрільців) здійснюють перенесення пішохідних переходів

Як повідомили у міській раді, роблять це з метою зменшення аварійності на даній ділянці дороги.

Наразі переходи обмежили турнікетною огорожею, а незабаром вони будуть відновлені на деякій відстані. Перемістять переходи і на вулиці Коперника та на вулиці Січових Стрільців. Також, з метою безпеки тернополян, змістили пішохідний перехід на вулиці Збаразькій.

Як розповідають в упрівлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, подібні роботи проводять і на інших ділянках міста. Зокрема, нещодавно пішохідні переходи закрили на вулиці Крушельницькій поблизу двохаркового моста та на вулиці Пирогова нижче «Театру актора та ляльки».

Нові переходи облаштували на вулиці Бережанській в районі ресторану «Три богатирі», на вулицях Курбаса, Дубовецькій, Монастирського, Коновальця. Також було облаштовано турнікетне огородження для уникнення хаотичного руху пішоходів на вулицях Богдана Хмельницького та Братів Бойчуків.