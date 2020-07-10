З 11 липня буде перенесено зупинку громадського транспорту на тролейбусному маршруті №2 з «Проспект Степана Бандери» (від центру) на «Збаразьке кільце» (на вул. Протасевича).

Відтак, громадський транспорт, що курсуватиме за маршрутами у напрямку «Сонячного» масиву зупинятиметься на зупинці «Проспект С.Бандери» (від центру) перед Збаразьким кільцем), а транспорт, що курсуватиме у напрямку масиву «Східний» – на зупинці «Збаразьке кільце» (на вул.Протасевича). Тролейбуси №2 тимчасово зупинятимуться на двох зупинках.

Зміни проводяться на прохання тернополян та з метою оптимізації транспортної маршрутної мережі громадського транспорту.