На Тернопільщині та в обласному центрі зокрема вирує негода.

Дощі та грозі, які прийшли на територію краю, вже наробили чимало лиха. На дорогах повалені дерева, а у містах та селах – підтоплені будинки та підвали.

Зараз рятувальники працюють у районі вулиці Замонастириська, тож зазначена ділянка тимчасово перекрита. Як повідомили журналістам “Файного міста”, відновити рух транспорту передбачають вже за півгодини.

Водіїв просять з розумінням поставитися до цієї ситуації та завчасно обирати маршрут.