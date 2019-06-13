У Тернополі на вулиці Київській, Протасевича, Лесі Українки обмежили рух транспорту. Через ремонтні роботи на тепломережах частина доріг буде перекритою.

Масштабну реконструкцію котелень і тепломереж проводитимуть в обласному центрі впродовж літа. Втім, реалізовуватимуть ремонтні роботи частинами. Наразі частково перекритим залишатиметься перехід на вулиці Київській, між будинкові проїзди на Протасевича, перехрестя на Лесі Українки.

«Наразі ремонтні роботи проводяться на котельнях, що на вул. Лесі Українки, 3 та на вул. Київській, 3с, а також розпочато заміну ділянок теплової мережі на вулицях Л. Українки, Протасевича та Київській. Котельня, що на вул. Лесі Українки, працювала понад 40 років і за цей час обладнання вичерпало свій експлуатаційний ресурс та потребувало заміни. У приміщенні проведено демонтаж старого котельного обладнання, трубопроводів та котлів, а незабаром тут планується встановлення трьох сучасних газових котлів виробництва Viessmann загальною потужністю 30 МВт. Таке котельне обладнання дозволить забезпечити належне постачання теплової енергії споживачам більшої частини мікрорайону «Східний»», – розповів начальник відділу інвестиційного розвитку КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Орест Куриляк.

До старту опалювального сезону у Тернополі планують замінити близько трьох кілометрів труб централізованого опалення за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Жителів міста просять потерпіти тимчасові незручності, пов’язані з ремонтними роботами.

Софія Романська