У Тернополі перекриють рух транспорту ще однією вулицею

З 27 червня по 25 липня буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Промисловій.

Про це повідомили у міській раді.

“У зв’язку з проведенням робіт із заміни аварійної ділянки дощової каналізації та поточним ремонтом дорожнього покриття з 27 червня по 25 липня буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Промисловій на ділянці дороги від перехрестя вулиць Промислова – Фабрична – Лозовецька до транспортної розв’язки вулиць Збаразька – Текстильна – Енергетична – проспект Злуки, – ідеться у повідомленні. – Рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету”.

На ділянці будуть встановлені дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху, яку можна переглянути тут.

Фото ілюстративне