Впродовж двох місяців у Тернополі буде перекритий один із пішохідних мостів через залізничну колію.

За словами речниці міськради Мар’яни Зварич, йдеться про міст між вулицями Бродівська та Транспортна, повідомляє Суспільне.

Ремонт розпочнуть завтра. Міст в аварійному стані. Про це розповів один із робітників Антон. За його словами, сьогодні почали демонтовувати поручні.

“Огороджуємо поручнями, бо демонтували їх, щоб люди сюди не ходили. Завтра повністю будемо перекривати, сьогодні не встигнемо, сьогодні ще люди будуть ходити”, – каже Антон.

Тернополянка Зоряна Луків каже, що ремонт необхідний:

“Моя дитина кожен день ходить через цей міст, думаю, що ремонт необхідний. Тут взагалі дуже багато дітей ходить, а він в аварійному стані, то краще б його перекрили. Незручності, звичайно, будуть, але його і потрібно перекривати”, – каже Луків.