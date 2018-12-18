У Тернополі перебувають Петро Порошенко та патріарх Філарет. ФОТО, ВІДЕО

18/12/2018 0
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У Тернополі сьогодні перебувають Президент України Петро Порошенко та Глава УПЦ КП, патріарх Філарет.

Вони, зокрема, взяли участь у Богослужінні, яке відбулося у церкві Воздвиження Чесного Хреста. Разом з тернополянами, високі гості помолилися за об’єднання українського православ’я.

Зараз президент виступає перед активом області у Тернопільському національному педагогічному університеті. Пряму трансляцію виступу здійснює 5 Канал.

Також Глава держави планує зустрітися із студентами, взяти участь в благодійних акціях і запалити головну ялинку міста.

Фото Миколи Лазаренка

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