У Тернополі перебувають Петро Порошенко та патріарх Філарет. ФОТО, ВІДЕО
18/12/2018 0
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У Тернополі сьогодні перебувають Президент України Петро Порошенко та Глава УПЦ КП, патріарх Філарет.
Вони, зокрема, взяли участь у Богослужінні, яке відбулося у церкві Воздвиження Чесного Хреста. Разом з тернополянами, високі гості помолилися за об’єднання українського православ’я.
Зараз президент виступає перед активом області у Тернопільському національному педагогічному університеті. Пряму трансляцію виступу здійснює 5 Канал.
Також Глава держави планує зустрітися із студентами, взяти участь в благодійних акціях і запалити головну ялинку міста.
Фото Миколи Лазаренка
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