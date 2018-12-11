У Тернополі перебуває міністр

11/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині сьогодні перебуває міністр освіти Лілія Гриневич.

Вона, зокрема, зустрілася з вчителями опорної Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького.

Під час спілкування з педагогами міністр повідомила, що близько 15,5 тис шкіл отримають примірники методичних рекомендацій для початкової школи, що допоможуть вчителям глибше зрозуміти суть освітньої реформи, а також дадуть цінні орієнтири для впровадження нового Держстандарту початкової освіти. Доставка цих рекомендацій у заклади стала можливою завдяки співпраці МОН та Міністерства інформаційної політики, яке забезпечило друк усього накладу – 31 тис 559 примірників.

Також відомо, що міністр побуває у педагогічному університеті.