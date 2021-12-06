У Тернополі перевезення пенсіонерів за віком у громадському транспорті здійснюватиметься безоплатно та без обмежень у часі. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Як зазначив начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук, покращення епідемічної ситуації дозволяє скасувати деякі обмеження в перевезенні пасажирів.

“З 4 грудня перевезення пенсіонерів за віком у громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься безоплатно та без обмежень у часі і кількості. Хороша новина також стосується прийняття постанови від 24 листопада, тож ми збільшили можливості перевезень, що стосується сукупності місць для сидячих пасажирів, а також і стоячих, що передбачено технічними характеристиками транспортного засобу. Враховуючи покращення епідемічної ситуації, ми скасували обмеження щодо пільгового проїзду пенсіонерів за віком. Вони можуть користуватися пільговим проїздом протягом дня”.

Додамо, у мережі громадського транспорту Тернополя працює 163 автобуси та 47 тролейбусів.