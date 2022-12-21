До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 18-річного жителя Тернопільського району про те, що невідома особа викрала його гаманець, в якому було 900 гривень та банківські картки.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетна 60-річна тернополянка. Зі слів жінки, вона знайшла в магазині поблизу камер схову чужий гаманець і вирішила забрати його собі. Гроші витратила на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують, що заволодіння загубленими або забутити чужими речами кваліфікується як крадіжка (ст.185 Кримінального кодексу України) і тягне за собою кримінальну відповідальність.