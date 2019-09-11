50 000 гривень видурила шахрайка – з такою заявою до працівників Тернопільського відділу поліції звернулась жителька обласного центру.

Як повідомила потерпіла, того дня у помешканні старенької пролунав дзвінок у двері. На порозі стояла незнайомка, яка представилася працівником соціальної служби. Спочатку аферистка увійшла в довіру, а потім розповіла старенькій історію, про те що є можливість поміняти українські гривні на іноземну валюту за вигідним курсом. Пенсіонерка погодилась та віддала аферистці 50 000 гривень, а взамін отримала сувенірні кошти.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.