В Тернополі чоловік, який лікувався від коронавірусу в лікарні, перерізав собі сонну артерію прямо на очах медперсоналу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Він майже двадцять років пропрацював у податковій службі Тернопільщини. Сьогодні фото головного ревізора-інспектора з чорною стрічкою у фойє установи. Працівники шоковані раптовою смертю колеги. Бо, пояснюють, чоловік був дуже життєрадісним.

“Скільки я його знав, а це більше шести років, я в життя ніколи не бачив людину в стані депресії, неадеквотності”, – каже заступник керівника ГУ ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

Покійний з хворобою боровся більше пів місяця. Спершу удома під наглядом сімейного лікаря. “Кожна людина з “ковідом”, в них є якісь відчуття хвороби, а щоб в нього така паніка була, це ні”, – запевняє медик.

Проте у міській лікарні, куди чоловіка через десять днів доправили у тяжкому стані із двобічною ковідівською пневмонією, кажуть, що суїцидні настрої у нього помітили одразу. “В бесіді завжди проскакували такі думки, що він має дуже важку форму “ковіду”, він заразив дуже багато людей, що людина, яка от так вчинила, вона немає права на життя”, – переказує директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Це були лише його навіювання, кажуть медики і колеги, бо насправді, у період його хвороби на місці роботи захворіла лише одна людина. Його рідні – мати та дружина – теж були здорові, кажуть медики, які спілкувалися з ними у лікарні. Лікарі навіть приводили до чоловіка психолога, але він відмовився від його послуг. Пацієнта перевели в палату під постійний нагляд медиків. На їх очах він і вкоротив собі віку, маючи при собі ніж. “Була проведена розмова з родичами і лікарем-психіатром щодо подальшої тактики, можливого переведення у психдиспансер і о 19 годині на очах у медичного персоналу він вчинив цей акт”, – додає Ярослав Чайківський.

Лікарні Києва накрила хвиля самогубств через COVID-19: лікарі пояснюють причину

не перший випадок самогубства хворих із коронавірусом. У вересні минулого року двоє пацієнтів з різницею в один день вистрибнули з вікон другого поверху столичної лікарні. Тоді медики самогубства хворих на коронавірус не коментували. Нині лікарі уже багатослівніші щодо постковідного синдрому. “Це важка депресія, це нав’язливі думки, це відчуття перш за все пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, що реально жити не хотілося”, – констатує директор лікарні.

Але не всі пацієнти з коронавірусом з тяжким перебігом хвороби, перебувають у такому стані, пояснює психіатриня Галина Пілягіна. Кожен випадок потрібно розглядати індивідуально, щоб зрозуміти що насправді спровокувало суїцид. “Оці обмеження соціальні – це впливає на людей, а ще важкість стану, іноді гіпоксія. Бо в кожному окремому випадку своя історія. Не можна сказати, що сам коронавірус викликає суїцид – це неправильно”, – запевняє психіатриня Галина Пилягіна.

У тернопільського пацієнта, який скоїв суїцид, були усі шанси вижити і побороти хворобу, кажуть медики. Він самостійно дихав, хоча у нього половина легенів була уражена вірусом. Йому треба було лиш подолати постковідний синдром.