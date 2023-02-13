Патрульні завжди готові прийти на допомогу всім, хто її потребує.

Учора вдень до тернопільських поліцейських за допомогою звернулася розгублена жінка. Вона розповіла, що її 2-річний син зачинився в машині на замок зсередини.

Інспектори Ігор Івасів та Олександра М’ялковська негайно прибули на місце події, де на них очікувала заявниця. Охоронці порядку та небайдужі громадяни спробували відчинити машину, але нікому це не вдавалось. Тому поліцейські отримали згоду власниці та розбили скло автівки.

На щастя, хлопчик не постраждав.