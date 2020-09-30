Завдяки небайдужості колеги по роботі та своєчасному виклику про допомогу, патрульним вдалося запобігти можливій трагедії. Випадок трапився днями на вулиці Тарнавського.

На лінію 102 звернулася схвильована жінка, яка повідомила, що її колега не прийшла зранку на роботу і не виходить на зв’язок. Заявниця просить допомоги поліції, аби переконатися, що все добре.

Екіпаж патрульних за лічені хвилини прибув за вказаною адресою. Їм вдалося з’ясувати, що у помешканні проживає 49-річна жінка, яка має проблеми із здоров’ям, а на численні дзвінки та стукіт у двері не відповідає. Та крізь зачинену квартиру було чутно стогін. Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини і діяти потрібно було негайно, патрульні прийняли рішення вибити двері, аби не трапилося непоправного.

Коли інспектори зайшли до квартири, вони побачили жінку, яка лежала на ліжку, не могла поворухнутися та ледь розмовляла. Патрульні одразу ж викликали швидку медичну допомогу, яка і шпиталізувала громадянку до лікувального закладу.