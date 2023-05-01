У Тернополі патрульні поліцейські штрафували пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці. Зокрема, поліціянти чергували біля центрального автовокзалу.

На пішоходів, які порушували правила дорожнього руху, патрульні складали адміністративні протоколи. Порушникам доведеться сплатити 255 грн.

«Ми поспілкувалися з пішоходами, вкотре нагадали їм правила дорожнього руху. Деякі пішоходи ними нехтують. Варто пам’ятати, що пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід, допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину, переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Також заборонено затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху», – зазначила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

За інформацією поліції, на Тернопільщині за пів року трапилося 60 аварій за участю пішоходів: 49 людей травмувалося та 9 загинули.