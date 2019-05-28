Власники приватних автівок паркуються під знак, а штрафують водія тролейбуса.

У Тернополі на вулиці Слівенська напередодні трапився інцидент. Водійка тролейбуса, приїхавши на перерву, не могла припаркуватись через легківки, які стояли під знаком. Жінка викликала патрульну та натомість полісмени оштрафували її. Продовження цієї історії – у сюжеті Т1 Новини.

Надія Мадрі – водійка тролейбуса десятого маршруту. Щоранку жінка приїздить сюди, на вулицю Слівенську, на перерву. І так уже понад 25 років. Та останнім часом на вулиці Слівенській дедалі частіше почали паркуватись водії приватного транспорту. Навіть попри те, що поряд знак – зупинка заборонена.

Так трапилось і 25 травня. Пані Надія не змогла припаркуватись на звичне місце і зупинилась біля автівок. Далі жінка викликала патрульну поліцію, аби ті допомогли та нагадали водіям правила паркування. Однак вийшло навпаки – поліціянти оштрафували водійку тролейбуса. Пізніше жінка викликала ще один наряд поліції.