У Тернополі пасажир “Мерседеса” пошкодив пістолетом інший автомобіль

27/12/2018 Розмір тексту:

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих, що трапилася у Тернополі на перехресті вулиць 15 Квітня та Братів Бойчуків, надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції 26 грудня о 18.42. На місце події виїхали патрульні.

Як повідомляють у поліції, відбулося зіткнення автомобілів Peuget Expert і Mercedes Benz. До приїзду правоохоронців між учасниками аварії виникла конфліктна ситуація, під час якої пасажир Mercedes, який мав при собі пістолет, рукояткою вдарив по вікну авто Peuget і пошкодив його. За попередньою інформацію, це був пристрій для відстрілу гумовими кулями.

Після приїзду поліцейських учасники інциденту порозумілись і оформили ДТП за європротоколом.

Пістолет та дозвіл на нього пасажир іномарки добровільно видав поліцейським для проведення об’єктивної перевірки за даним фактом.