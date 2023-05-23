У Тернополі п’яний водій забув, що перепаркував автомобіль, і заявив у поліцію про його викрадення

За завідомо неправдивий виклик працівників спецслужб передбачена адміністративна відповідальність за статтею 183 КУпАП.

Від початку року патрульні Тернопільщини склали 75 постанов на громадян, які завідомо неправдиво викликали поліцію. Один з таких випадків стався і вчора, повідомляють у патрульній поліції.

Близько 22-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловік пояснив, що невідомі особи викрали його автомобіль Nissan зі стоянки на вулиці Йосипа Сліпого.

Патрульні оперативно прибули на місце події та, переглянувши відео з камер спостереження, з’ясували, що заявник самостійно перепаркував автівку на вулицю Богдана Хмельницького.

Охоронці порядку склали на заявника постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП за свідомо неправдивий виклик поліції.

Крім того, близько 2-ї години ночі, патрулюючи на вулиці Вояків дивізії “Галичина”, інспектори знову виявили вищевказаний автомобіль, який перебував на вулиці під час дії комендантської години. Інспектори зупинили автівку та, спілкуючись з водієм, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що він погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,04 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали на водія і направили автомобіль на арештмайданчик.