За одну лише нічну зміну патрульні склали 4 адміністративні матеріали на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.

Один з таких водіїв, спричинив дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих на вулиці Степана Будного. Керуючи автомобілем ВАЗ, чоловік порушив ПДР та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes.

Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.43 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на громадянина протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, вилучили посвідчення водія та направили автомобіль на арештмайданчик.

Адмінматеріали, складені на всіх нетверезих водіїв, патрульні направили до суду.

Шановні водії, нагадуємо про відповідальність:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.