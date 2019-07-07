У Тернополі на вулиці Замонастирського нетверезий кермувальник в’їхав у припаркований автомобіль та покинув місце аварії.

Патрульні виявили 28-річного водія неподалік місця ДТП. Алкотестер показав 2,44 проміле алкоголю в крові.

Повідомлення про автопригоду на вулиці Замонастирського надійшло близько учора 1:30 год., – розповідають у Патрульній поліції області.

На місці події інспектори побачили припаркований транспортний засіб ВАЗ 2106 з механічними пошкодженнями, а інший учасник залишив місце ДТП та поїхав у невідомому напрямку.

«Водія-винуватця швидко виявили неподалік. Надалі, спілкуючись із 28-річним кермувальником Hyundai Elantra, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова, виражене тремтіння пальців рук. Чоловікові запропонували пройти освідування. Результат – 2, 44 проміле алкоголю в крові».

Щодо 28-річного кермувальника поліція склала три адміністративні протоколи за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП), ст. 124 КУпАП(порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в нетверезому стані).

Додамо, керування у нетверезому стані – часте порушення на Тернопільщині. Попри високі штрафи у розмірі 10 200 грн., водіїв, що сідають нетверезими за кермо, не меншає. Найбільше таких порушень трапляється вихідними.

Софія Романська