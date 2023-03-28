Учора близько 20-ї години, під час патрулювання, інспектори отримали повідомлення про ДТП без травмованих за участю автомобілів Volkswagen та Skoda.

Водій транспортного засобу Volkswagen не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Спілкуючись з керманичем патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 0,46 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму.

На водія поліцейські склали адмінматеріали:

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та вилучили водійське посвідчення.