Вчора, близько 22-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вул. Л.Курбаса.

Оперативно прибувши за вказаною адресою, інспектори з’ясували, що автопригода сталася за участю автомобілів Nissan Leaf та Nissan Almera. Водій Nissan Almera не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Nissan Leaf, який здійснював поворот ліворуч.

На щасті, обійшлося без потерпілих, та під час складання відповідних адміністративних матеріалів, поліцейські виявили сліди підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Nissan Almera. Під час перевірки номерів агрегатів, інспектори встановили, що номер кузова транспортного засобу не відповідає інформації зазначеній в реєстраційному документі.

Патрульні склали необхідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події.